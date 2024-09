Do IBGE

Indicador/Período Mai-jun-jul 2024 Fev-mar-abr 2024 Mai-jun-jul 2023 Taxa de desocupação 6,8% 7,5% 7,9% Taxa de subutilização 16,2% 17,4% 17,7% Rendimento real habitual R$ 3.206 R$ 3.183 R$ 3.058 Variação do rendimento habitual em relação a: estável (0,7%) 4,8%

A população desocupada (7,4 milhões) recuou nas duas comparações: -9,5% (menos 783 mil pessoas) no trimestre e -12,8% (menos 1,1 milhão de pessoas) no ano. Foi o menor contingente de desocupados desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015.

A população ocupada (102,0 milhões) foi novo recorde da série histórica iniciada em 2012, crescendo em ambas as comparações: 1,2% (mais 1,2 milhão de pessoas) no trimestre e 2,7% (mais 2,7 milhões de pessoas) no ano. O nível da ocupação (percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar) foi a 57,9%, crescendo nas duas comparações: 0,6 p.p. ante o trimestre móvel anterior (57,3%) e 1,1 p.p. no ano (56,9%).

Este foi o maior nível de ocupação para um trimestre encerrado em julho desde 2014.

O número de empregados no setor privado chegou a 52,5 milhões, novo recorde da série iniciada em 2012, com altas de 1,4% (mais 731 mil pessoas) no trimestre e de 4,5% (mais 2,2 milhões de pessoas) no ano. O número de empregados com carteira de trabalho no setor privado (exclusive trabalhadores domésticos) chegou a 38,5 milhões, mais um recorde.

