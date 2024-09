TJANoivos devem se apresentar com, no mínimo, uma hora de antecedência. Ao todo, 500 casais vão oficializar suas uniões civis no evento; equipes do TJAC estarão no Parque de Exposições Wildy Viana a partir das 15 horas

A Coordenação do Projeto Cidadão, programa social do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), promove na sexta-feira, 6, mais uma edição especial do casamento coletivo. A ação, dessa vez, acontecerá no Parque de Exposições Wildy Viana, durante as festividades da Expoacre 2024.

O casamento coletivo terá início às 17 horas. Os noivos, porém, devem comparecer com, no mínimo, uma hora de antecedência (ou seja, às 16 horas) para receber as últimas instruções sobre a dinâmica da atividade. Ao todo, 500 casais vão oficializar as uniões civis durante o evento. A juíza de Direito celebrante será a magistrada Luana Campos, titular da Vara de Registros Públicos, Órfãos e Sucessões e de Cartas Precatórias Cíveis da Comarca de Rio Branco.

(…)