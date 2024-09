Em Sena Madureira funciona assim.

Até as formigas sabem.

Vence uma eleição majoritária quem turbinar melhor os seus candidatos a vereador.

Entenda ‘turbinar’ como o navegante achar melhor.

A fotografia de hoje no município

Na área urbana, vence Gehlen.

Nos ramais, vence Gilberto (a prefeitura entrou forte com máquinas rasgando tudo)

No Rio Iaco, vence Gehlen, que comanda com aliados seus, as escolas estaduais, e essas são fundamentais nas eleições em Sena.

Um exemplo: na eleição passada, nas urnas do Seringal Recife e Nova Olinda(Iaco), Gehlen e Meyre, então candidatos a deputado federal obtiveram, cada um, 199 votos. Empatados.

Percebe o jogo e a disputa?

Não é para amador.

Ainda não chegou o momento de turbinar os candidatos a vereador.

Quando faltarem entre 20 e 15 dias para o dia 6 de outubro, dia da votação, os apoios vão começar a aparecer de fato.

Vamos admitir que essa turbina é dinheiro…

Quanto teria Gehlen para turbinar seus aliados?

E quanto teria Gilberto para fazer o mesmo?

Todos os vereadores, desses dois lados, vão ser turbinados?

Não!

A regra(a tradição) em Sena é priorizar os 10 com maiores chances de eleição.

Estar nessa lista é meio caminho andado para o candidato a vereador conseguir entrar na câmara e ‘garantir um emprego’ de quatro anos.

Serão esses candidatos a vereador privilegiados os responsáveis pela definição na disputa pela prefeitura de Sena Madureira.

Porque o jogo por enquanto parece meio embolado…

Cada um usa a narrativa que lhe convém e fala o que quer…

É normal numa disputa política.

Em tempo: Sena precisa melhorar muito sua gestão… A cidade é a 5.022ª colocada em gestão entre os 5.200 municípios do Brasil. Dados do Data Folha e Folha do REM… Material essencial para os dois candidatos(Gilberto e Gehen)

Em tempo: ZHO e o candidato a vereador em Sena que pôs R$ 25 mil em cima da mesa…breve!

J R Braña B.