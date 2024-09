(Assessoria) – O candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), visitou as Vilas Albert Sampaio e Santa Cecília, na BR-364, onde inaugurou as Casas 15, pontos de apoio de sua campanha.

Durante a visita, ele agradeceu o apoio dos moradores e relembrou os investimentos feitos em seu mandato, como a construção da quadra e da praça do bairro com emenda do senador Petecão. Marcus Alexandre criticou a falta de manutenção nas vilas e destacou o problema grave de falta d’água.

-Estive aqui na pré-campanha e vi as dificuldades. Prometeram água 24 horas, mas não cumpriram – disse.

O candidato comprometeu-se a trabalhar para recuperar as ruas, resolver o problema da água e do esgoto, além de melhorar o transporte coletivo.

– Meu compromisso é com menos promessas e mais trabalho – finalizou.

