No dia da eleição, das 6h às 15h, a Justiça Eleitoral do Acre fará o Teste de Integridade das urnas eletrônicas no TRE-AC. Esse teste, previsto na Resolução n.º 23.673/2021 do TSE, confirma se as urnas estão funcionando corretamente.

O que é o Teste de Integridade?

Simula uma votação para garantir que os votos em cédulas de papel correspondam aos registrados pelas urnas eletrônicas. O processo é aberto ao público e gravado em vídeo.

Como Funciona?

Escolha das Urnas: Urnas são escolhidas na véspera da eleição.

Urnas são escolhidas na véspera da eleição. Procedimento: Votos em cédulas de papel são digitados nas urnas e registrados em um sistema. Os resultados são comparados com a apuração manual.

Votos em cédulas de papel são digitados nas urnas e registrados em um sistema. Os resultados são comparados com a apuração manual. Zerésima: Equipamentos confirmam que não há votos registrados antes do teste.

Participação

O teste é monitorado por servidores do Judiciário, Ministério Público, OAB e outras entidades. A Comissão de Auditoria do TRE-AC organiza o procedimento.

Teste de Integridade com Biometria

Será realizado um teste adicional usando identificação biométrica.

Teste de Autenticidade

Verifica se os programas das urnas são os mesmos da Justiça Eleitoral e é feito em 3 urnas sorteadas.

Datas Importantes

1º Turno: 6 de outubro

6 de outubro 2º Turno (se necessário): 27 de outubro

Este teste é essencial para assegurar a transparência e segurança do processo eleitoral.