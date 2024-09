Edvaldo diz que atitude de Bocalom de não renovar contrato de professores coloca em risco ano letivo e comenta áudio de Nabiha: ‘afirmações gravíssimas’

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) disse durante sessão desta terça-feira (10), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que a atitude do prefeito Tião Bocalom (PL) em não renovar os contratos dos professores e mediadores foi “irresponsável”. Magalhães acrescentou que o áudio vazado da secretária de Educação Nabiha Bestene é uma prova da incompetência da gestão.

-A fala da secretária de Educação, professora Nabiha Bestene, parente direta do candidato a vice-prefeito de Bocalom, cargo de confiança desde o início da gestão, é uma espécie de desabafo de uma crise de ‘sincericídio’, de afirmações gravíssimas. O prefeito deveria responder por vários processos. A secretária afirma que tomou providências, que questionada pelo prefeito, ela tentou justificar que precisava ter um banco de reservar para substituições eventuais inclusive para a permanência do próprio ano letivo – disse.

E acrescentou:

-Olha, o comportamento que o prefeito Tião Bocalom teve diante dessa necessidade. Uma atitude completamente irresponsável com a boa gestão. Uma atitude do ‘sabe tudo’ sem entender nada do processo. Uma atitude que põe em risco o ano letivo dessas crianças. Uma atitude de quem inclusive não confia na própria equipe, porque avisado várias vezes do que poderia ocorrer, resolveu tomar a atitude do ‘bom gestor’: deixa a crise acontecer. E a secretaria ainda disse: “vai estourar em plena campanha”. E estourou em plena campanha.

E finalizou ao completar: “aqui é uma prova pela confissão angustiante de que Rio Branco precisa colocar um ponto final na gestão do prefeito Tião Bocalom”.