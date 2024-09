Do Sebrae

O Sebrae no Acre anuncia no dia 20 de setembro, às 14h30, os vencedores do Prêmio Sebrae de Jornalismo – etapa estadual. No total, 27 comunicadores do estado do Acre concorrem nas categorias de Texto, Áudio e Vídeo. A cerimônia acontecerá no auditório do Sebrae e promete ser uma tarde de reconhecimento, aprendizado e networking entre jornalistas e comunicadores. (…)

A premiação para o primeiro colocado de cada categoria é de: Vídeo R$ 5.000,00 | Áudio, Foto e Texto R$ 3.000,00 | Jornalismo Universitário R$ 2.000,00.

Finalistas:

· Aline Nascimento na categoria Texto.

· Andréia Nobre na categoria Texto.

· Bruna Kéren Nunes da Silva na categoria Vídeo.

· Dejalcimar da Silva Rogerio na categoria Vídeo.

· Douglas Richer Ribeiro de Queiroz na categoria Vídeo.

· Fabio Vitorino Lopes na categoria Áudio.

· Francisco Mesquita na categoria Áudio e na categoria Vídeo.

· Gabrielly Martins na categoria Jornalismo Universitário.

· Hellen Monteiro na categoria Texto.

· Júnior Andrade na categoria Vídeo.

· Leandro Chaves na categoria Texto.

· Leônidas Badaró na categoria Vídeo.

· Marco Vinícius na categoria Vídeo.

· Maria Fernanda Farias Arival na categoria Texto.

· Matheus Melo de Carvalho na categoria Texto.

· Renato Freitas de Menezes na categoria Texto.

· Richard Lauriano na categoria Vídeo.

· Rita Cordeli Farias Pontes na categoria Áudio.

· Samuel Bryan na categoria Texto.

· Senildo da Silva Melo na categoria Vídeo.

· Suene Almeida na categoria Texto.

· Tácita Muniz Azevedo na categoria Texto.

· Victor Manoel na categoria Texto.

· Victor Hugo Carvalho na categoria Texto.

· Victor Lebre na categoria Texto.

· Wellington Vidal na categoria Texto.

· Wesley Moraes na categoria Texto.

(…)