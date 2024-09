Javier Milei, o verdugo do povo argentino, conseguiu manter, com apoio do Congresso, o sofrimento dos aposentados, que estão com pensões defasadas.

A manutenção do veto impediu a melhoria nas aposentadorias no país.

Porém, na Argentina o povo não fica em casa esperando as coisas caírem do céu.

Aposentados foram as ruas e encontraram a violência da polícia de Javier Milei…

Governos de direita e extrema-direita contra aposentados, servidores, trabalhadores….é sempre assim.

Mais de 50 feridos, entre eles, duas crianças de sete anos.

A violência é a regra.

J R Braña B.