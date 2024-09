Na Carolina do Sul (EUA), onde matar pessoas por ordem do Estado é da Lei

No UOL – O detento condenado por homicídio Freddie Owens, 46, morreu após aplicação de injeção letal na Carolina do Sul (EUA) nesta sexta-feira (20). A morte ocorreu horas depois que um corréu e testemunha, envolvido no caso, declarou que mentiu em depoimento e que o homem não estava no momento do assassinato.

(…)

“Estou me apresentando agora porque sei que a data de execução de Freddie é 20 de setembro e não quero que Freddie seja executado por algo que ele não fez. Isso pesou muito na minha mente e quero ter a consciência limpa”, escreveu Golden em sua declaração.

“A Carolina do Sul está prestes a executar um homem por um crime que ele não cometeu. Continuaremos a advogar pelo Sr. Owens”, disse o advogado Gerald “Bo” King em uma declaração dada antes da aplicação da sentença.

(…)

Grifo meu: pena de morte….até quando a humanidade vai permitir um negócio cruel desses…e a violência não reduz.

J R Braña B.