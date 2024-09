GdA – Em ação integrada, o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) e a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), atuam no município de Feijó com a fiscalização de crimes ambientais relacionados a incêndios florestais. (…)

Agora relembre o que pediu o governador GladsonC em 2019

(…)

Os órgãos ambientais trabalham para debelar o fogo e o chefe do governo do Acre pede aos infratores para seguirem sendo infratores. E não acontece nada com o governante.



Governo do Acre atrás de grana em Brasília depois da porta arrombada

As multas ambientais atualizadas pelo Gov Federal

(…)

Grifo meu: ‘Não paguem as multas (traduzindo: queimem à vontade…)…Quem manda sou eu.’

Grifo meu 2: o Acre começa a pagar a conta…



J R Braña B.