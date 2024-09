Ifac

O Instituto Federal do Acre (Ifac) entregou, na última quinta-feira (19/09) o primeiro Diploma Digital à graduada Maria Antônia Silva de Oliveira, do curso de Zootecnia do campus Sena Madureira. O evento, realizado no Gabinete Institucional, teve a participação de servidores da Pró-reitoria de Ensino (Proen), da Diretoria Sistêmica de Gestão da Tecnologia da Informação (DSGTI) e equipe gestora do campus Sena Madureira, envolvidos na elaboração do projeto.

A reitora Rosana Cavalcante dos Santos fez um relato de todo o trabalho desenvolvido pela Proen, Diretoria Sistêmica de Tecnologia da Informação e da equipe gestora do campus Sena Madureira, além da importância de ser entregue o primeiro diploma digital. “No Ifac temos dois momentos marcantes, que é a colação de grau e posse dos servidores. Neste evento, agora estamos entregando o primeiro diploma digital a uma estudante, que representa todos os nossos estudantes. Hoje fechamos um ciclo, com o marco para o Ifac, cumprindo uma missão que honra o nome tecnológico, com a expedição do diploma digital”.

A diretora geral substituta do campus Sena Madureira, Heliane Torres destacou a importância de ser o primeiro campus a receber o diploma digital e um marco para a unidade. “A escolha da aluna Maria Antônia foi em função da trajetória de estudos no campus. E a entrega deste certificado é um marco para a nossa instituição”.

De acordo com o Diretor Sistêmico de Gestão da Tecnologia da Informação (DSGTI), Djameson Oliveira, o desenvolvimento e implementação do diploma digital no Ifac foi um processo complexo e burocrático, que articulou com diversos setores e órgãos, como a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).

Djameson Oliveira explicou durante o evento que o projeto do Diploma Digital do Ifac, teve seu início com a publicação da Portaria nº 330, de 5 de abril de 2018 do Ministério da Educação, que instituiu o diploma digital. Em março de 2019, foi publicada a Portaria nº 554, que dispõe sobre a emissão e o registro de diploma de graduação em formato digital pelas instituições do Sistema Federal de Ensino.

“A primeira etapa da implantação do diploma digital iniciou-se somente em 2021 devido à pandemia da Covid-19 e, a partir de então, cada instituição passou a desenvolver seus projetos de implantação, considerando o contexto local. E hoje estamos aqui para selar e concretizar o diploma digital na instituição tratados pela DSGTI e Proen”, disse o diretor.

A equipe da DISGTI que desenvolveu o sistema foi coordenada pelo Analista em Tecnologia da informação do IFAC, Rennan Francisco Messias de Lima, e o desenvolvimento do sistema pelo Ricardo Yamasaki Sassagawa, Analista em Tecnologia da Informação do Ifac.

Pró-reitora de Ensino (Proen), Paola Alvarez destacou a participação da Diretoria de Políticas de Graduação, que atuou juntamente com os Registros Escolares dos campi. “A base de alimentação e parametrização das informações para o sistema foi tratada pela Proen, em parceria com as unidades do Ifac, de forma que o primeiro diploma digital fosse entregue para o campus Sena Madureira. Queremos agradecer ao trabalho conduzido pela Diretoria de Políticas de Graduação junto aos Registros Escolares dos campi”.

Na ocasião, a reitora Rosana Cavalcante entregou carta de menção elogiosa aos servidores da Proen, DSGTI e campus Sena Madureira, diretamente envolvidos no processo de implantação do Sistema de Diploma Digital.