Primeiro, a prevenção de qualquer tipo pode ser subestimada, uma vez que um problema que nunca acontece parece muito menos urgente do que um que precisa ser resolvido.

A Pano AI, que tem algumas estações de câmeras implantadas, aponta exemplos em que sua tecnologia detectou incêndios antes dos relatos dos espectadores. Em um caso no Oregon, o sistema da empresa emitiu um aviso 14 minutos antes da primeira chamada de emergência, de acordo com um relatório entregue ao TechCrunch.

Intuitivamente, faz sentido que pegar um incêndio cedo seja uma coisa boa. E a modelagem pode mostrar o que poderia ter acontecido se um incêndio não tivesse sido detectado precocemente. Mas é realmente difícil determinar o impacto de algo que não aconteceu. Esses sistemas precisarão ser implantados por um longo tempo, e os pesquisadores precisarão realizar estudos sistemáticos em larga escala, antes que possamos dizer com certeza o quão eficazes eles são na prevenção de incêndios prejudiciais.

A perspectiva de custo também é uma parte complicada disso para eu entender. É do interesse público evitar incêndios florestais que acabarão produzindo emissões de gases de efeito estufa, sem mencionar que colocam em risco vidas humanas. Mas quem vai pagar por isso?

Cada uma das estações da PanoAI custa algo como US$ 50.000 por ano. Os clientes da empresa incluem concessionárias, que têm interesse em garantir que seus equipamentos não iniciem incêndios e fiquem atentos a incêndios que possam danificar sua infraestrutura.

A concessionária de energia elétrica Xcel, cujo equipamento supostamente provocou o incêndio no Texas no início deste ano, está enfrentando ações judiciais por seu papel. E as concessionárias podem enfrentar enormes custos após incêndios. Os incêndios mortais do ano passado no Havaí causaram bilhões de dólares em danos, e a Hawaiian Electric recentemente concordou em pagar cerca de US $ 2 bilhões por seu papel nesses incêndios.

O sistema de satélite proposto pela Earth Fire Alliance custará mais de US $ 400 milhões ao todo. O grupo garantiu cerca de dois terços do que precisa para a primeira fase do programa, que inclui os quatro primeiros lançamentos, mas precisará arrecadar muito mais dinheiro para tornar realidade sua constelação de satélites de detecção de incêndios florestais alimentada por IA.