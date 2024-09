oestadoacre.com publica o levantamento realizado por Aaron O’Neill

A mais alta posição do poder executivo foi ocupada por uma mulher em apenas 62 países desde 1960. Desde que Sirimavo Bandaranaike foi eleito primeiro-ministro do Sri Lanka pela primeira vez em 1960, o número de mulheres no poder cresceu lentamente, com o crescimento mais rápido ocorrendo nos últimos 15 anos. Em setembro de 2024, havia 11 países liderados por mulheres, com o México elegendo sua primeira presidente mulher em 2024, enquanto figuras de longa data como Shiekh Hasina, de Bangladesh, e Katrín Jakobsdóttir, da Islândia, deixaram o cargo. Apesar do número crescente de mulheres líderes décadas, nunca houve mais de 17 países com mulheres nos mais altos cargos de poder em um único ano, o que é menos de 10% do número de homens que ocuparam esses cargos (já que hoje, existem 193 estados membros da ONU).

Arquivo

As mulheres que cumpriram os mandatos consecutivos mais longos nesses cargos são Angela Merkel, da Alemanha (16 anos e 16 dias), Dame Eugenia Charles, de Dominica (14 anos, 328 dias) e Ellen Johnson Sirleaf, da Libéria (12 anos e 6 dias). Os mandatos combinados não consecutivos mais longos foram ocupados por Indira Gandhi, da Índia (16 anos e 15 dias) e Sheikh Hasina, de Bangladesh (20 anos e 234 dias). Apenas 14 países tiveram mais de uma mulher na posição mais alta do poder executivo, e a maioria desses países pode ser encontrada no subcontinente indiano ou na Europa. Desses 14, Finlândia, Moldávia, Nova Zelândia e Reino Unido são os únicos países que tiveram três líderes femininas, embora o sistema federal único da Suíça tenha cinco mulheres servindo em nove mandatos anuais como presidente da Confederação Suíça.

A primeira mulher primeira-ministra

A primeira primeira-ministra eleita democraticamente foi Sirimavo Bandaranaike, do Sri Lanka, que assumiu a liderança do Partido da Liberdade do Sri Lanka quando seu marido foi assassinado em 1959. Bandaranaike levou com sucesso seu partido à vitória em três eleições, em 1960, 1970 e 1994, no entanto, as mudanças constitucionais na década de 1980 significaram que seu último mandato como primeira-ministra foi gasto em um papel mais cerimonial, enquanto o presidente agora detinha o poder executivo real (embora o presidente nesta época também fosse uma mulher; filha de Bandaranaike, Chandrika Kumaratunga).