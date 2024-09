Alaec – Após representar o estado do Acre na feira de negócios Expo Amazônica, que ocorreu entre os dias 19 e 22 deste mês em Puerto Maldonado, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, participou na noite de terça-feira (24) de um seminário na Embaixada do Brasil no Peru que marca a abertura da Expoalimentaria 2024, na cidade de Lima, capital do Peru.

O seminário foi realizado na Embaixada do Brasil no Peru e contou com a participação do embaixador do Brasil no Peru, Clemente de Lima Baena Soares, que agradeceu ao parlamentar pela presença na feira. A feira conta com um grande número de expositores do Brasil nos campos do agronegócio, turismo e outras áreas e é uma oportunidade para o Brasil expor seus produtos ao mundo.

Gonzaga aproveitará a Expoalimentaria para prestigiar os empresários acreanos que estão com estandes na feira e também para tratar com autoridades peruanas sobre o fortalecimento das relações comerciais entre Acre e Peru.

“Eu vejo essa feira de uma forma muito positiva. O embaixador Clemente tem dado todo apoio aos empresários brasileiros, em especial aos empresários acreanos. Temos aqui em torno de 16 empresários acreanos, mas esse número pode aumentar porque podem chegar ainda mais. Isso é importante, pois temos que ampliar essa integração e a participação dos empresários acreanos nessa feira contribui para esse fortalecimento do comércio bilateral e eles poderão ver produtos aqui do Peru e também apresentar nossos produtos ao mundo”, disse Gonzaga.

O embaixador do Brasil no Peru, Clemente de Lima, parabenizou Gonzaga pelo apoio ao desenvolvimento do Acre através da luta em prol do comércio bilateral e destacou que a estrada entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa vai alavancar a economia acreana.

“O deputado Luiz Gonzaga é um amigo da Embaixada e uma autoridade que nos ajuda para destravar o comércio entre os dois países. Todas as reuniões sobre o comércio bilateral o deputado Gonzaga tem contribuído. É importante essa colaboração do Legislativo com o governo federal e o empresariado brasileiro para podermos melhorar o acesso entre Brasil e Peru. A estrada entre Pucallpa e Cruzeiro do Sul é uma possibilidade de ampliar o comércio entre esses dois países. Temos que ter algumas melhoras na parte de infraestrutura nas fronteiras e isso está sendo visto pelos dois países. Nesta Expoalimentaria o Brasil dobrou a participação e fortaleceu o comércio com os amigos peruanos”, disse Clemente.

O produtor rural Fábio Ricardo dos Santos, que tem propriedade no Acre onde produz soja, milho e feijão, falou da expectativa de participar da Expoalimentaria e sobre a importância de uma rodovia que ligará o Acre ao Peru.

“O Acre é um grande produtor e o Peru é um grande parceiro para vendermos nossas produções. Hoje o Peru é um parceiro estratégico para nossa região e estamos na porta de entrada. Temos que aumentar esse processo de transporte via terrestre para transportar nossos produtos para pegar um maior valor agregado e voltar com produtos peruanos como fosfato e outros insumos que tanto precisamos”, disse.

Participaram da abertura da feira o embaixador Clemente de Lima, presidente da Aleac, Luiz Gonzaga, superintendente do MAPA no Acre, Paulo Trindade, representates do setor comercial e industrial do Acre e empresários de vários estados brasileiros.