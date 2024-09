Em cerca de 45 a 60 dias, já teremos em operação o transporte de carga, passageiros e outros serviços – Eric Fernandez(Peru Air)

Aleac – Cumprindo agendas em solo peruano, onde participa da feira de negócios Expoalimentaria, que ocorre em Lima, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, liderou comitiva que visitou nesta quarta-feira (25) um grupo empresarial que administra 16 empresas peruanas. A reunião ocorreu na empresa ALFOSAC.

O presidente da Aleac representou o governo do Acre durante a visita onde foram discutidas parcerias logísticas e comerciais com objetivo de fortalecer os laços entre o Acre e o Peru. A ALFOSAC é conhecida por suas soluções integradas nos setores marítimo, aéreo e terrestre, destacando-se pela inovação em processos e infraestrutura, além de seu compromisso com a redução de custos, prazos e respeito ao meio ambiente.

Durante a visita, a delegação acreana teve a oportunidade de conhecer as operações de uma das principais empresas logísticas do Peru, que tem alcance internacional devido a sua eficiência no transporte de mercadorias. A troca de experiências entre os representantes abre a possibilidade de futuras colaborações, com o objetivo de facilitar o comércio e a importação/exportação de produtos entre os dois territórios.

A visita reforça os laços comerciais entre o Acre e o Peru, destacando a importância de uma integração logística eficiente para o desenvolvimento econômico da região. Gonzaga vê na parceria uma chance de impulsionar o comércio exterior do Acre, o que beneficiará produtores locais e abrirá novas oportunidades para ambos os países.

“Estou muito feliz, pois é um sonho antigo da população do Juruá a realização desses voos e é bom perceber aqui que essa empresa está trabalhando, inclusive com prazo de 60 dias para a realização dos voos de cagas e pessoas. Também estamos trabalhando para que todos os produtos que entram no Brasil vindos do Peru saiam de Rio Branco. A gente vê que as coisas estão avançando e ficamos felizes porque o nosso povo precisa dessa integração”, disse Gonzaga.

Eric Fernandez, gerente geral da empresa PERU Air, também participou das discussões e destacou a relevância dessa união estratégica. “A principal ideia da reunião de hoje é conectar o estado do Acre com o Peru e a Bolívia. Não apenas utilizar os produtos que vêm de outros países para o Brasil, mas aproveitar a grande produção e oportunidades que o Acre oferece para distribuição não só ao Peru, mas também para toda a América do Sul”, disse Fernandez.

Ele acrescentou ainda que, graças aos esforços do deputado Luiz Gonzaga, o plano de integração logística está avançando rapidamente. “Graças ao presidente Luiz, que nos encontramos em diferentes ocasiões, tanto em Cuzco quanto em reuniões virtuais de trabalho, estamos prontos. Em cerca de 45 a 60 dias, já teremos em operação o transporte de carga, passageiros e outros serviços”, revelou.