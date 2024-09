Da Assessoria de Bocalom

Evento lotado no Afa Jardim com servidores da Infraestrutura engrandece aliança Bocalom/Alysson: “O bom trabalho tem que continuar”

O candidato à reeleição, Tião Bocalom foi recepcionado com muita festa no Afa Jardim, no bairro Ipase, no início da noite desta quinta-feira, 26, em mais um encontro com amigos da coligação “Produzir para Empregar”, formado por servidores e gestores públicos da área de Infraestrutura. Entre os presentes estavam o vice-candidato, Alysson Bestene; o secretário de Indústria, Ciência, Comércio, Empreendedorismo e Turismo, Assurbanipal Barbary de Mesquita; a presidente do Deracre, Sula Ximenes; o presidente do Saneacre, José Bestene; o secretário de Esporte e Lazer do Acre, Ney Amorim; e os candidatos a vereador Samir Bestene, Felipe Tchê e Jackeline.

Tião Bocalom foi recebido com entusiasmo pelos participantes. Em seu discurso, ele destacou a importância do apoio popular para a continuidade de seu trabalho. “O que eu quero dizer é o melhor do mundo, são esses movimentos. Isso aí demonstra o compromisso de todas as pessoas com o projeto que começou há quatro anos atrás, e está dando certo e eles querem que continue. Então não tenho dúvida nenhuma que isso é a coisa mais gostosa do mundo. Essa é a energia que eu preciso para continuar levantando às cinco horas da manhã e deitando à meia-noite. O bom trabalho tem que continuar.”

Assurbanipal Mesquita também ressaltou a adesão crescente da população em ajudar na campanha de Bocalom e Alysson. “O importante é que as pessoas estão aderindo, estão reconhecendo o trabalho e cada vez mais aderindo e somando. O resultado está aí, nas pesquisas estão mostrando o crescimento e, Deus quiser, está caminhando primeiro tudo. E o trabalho do governo junto com a prefeitura é de fundamental importância para a população, não é isso? Isso mesmo, as ações que estão acontecendo influenciam totalmente na decisão das pessoas. Eu acho que a população está vendo, as coisas estão andando, pode até não ser do jeito que todo mundo queria, mas está andando.”

(…)