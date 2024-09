Tácita Muniz da Agana

O Sistema Nacional de Empregos (Sine-AC) está com 208 vagas disponíveis para esta sexta-feira, 27. Diariamente, o painel é atualizado conforme a disponibilidade. Os interessados em uma das vagas devem se dirigir à Casa do Trabalhador, que funciona no antigo Hotel Pinheiro, das 7h30 às 14h, e no Sine que fica na Organização em Centros de Atendimento (OCA), das 7h às 13h30. Há também os telefones (68) 3224 1519, (68) 3223 6502 e (68) 3215 4500, que são Whatsapp, onde as vagas podem ser consultadas, já que mudam diariamente.

Dessas 208 vagas, 100 são para uma empresa que está recrutando trabalhadores para morar em Várzea Grande, em Mato Grosso, para o cargo de auxiliar de linha de produção e ainda com alojamento e alguns benefícios.

O candidato à vaga deve atualizar o seu cadastro no Sine. Aqueles que não tiverem cadastro na instituição devem levar os seguintes documentos: carteira de trabalho, identidade/CPF, título de eleitor e comprovante de escolaridade e de endereço.

Confira as vagas: