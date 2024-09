Ontem veio ao mundo mais um Braña.

E hoje, 28, é o dia de celebrar os 85 anos da minha mãe/avó Braña.

Nasceu em Boca do Acre, viveu no seringal em Sena e estudou no colégio de Freiras…

Família grande e que a ama.

Referência como professora de Matemática, ganhou respeito por onde passou.

Foi também diretora de escola.

É a mais forte da família.

Rumo aos 90.

Em tempo: nesse momento, estamos reunidos numa churrascaria, em Rio Branco e claro: a aniversariante não paga.

by J Lab