Por Solimar Luz, repórter da Rádio Nacional- O crime organizado e a infiltração de grupos criminosos na política têm sido motivo de preocupação no Brasil. Segundo especialistas, essa é uma das grandes ameaças das eleições municipais deste ano.

Um levantamento do Observatório da Violência Política e Eleitoral, da UniRio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), registrou, entre abril e junho deste ano, 128 casos de violência contra lideranças partidárias em todo o país. O número é mais que o dobro do trimestre anterior e 24% maior em comparação ao mesmo período de 2022, quando ocorreram as eleições federais e estaduais.

