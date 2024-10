Diagnóstico da Confederação Nacional do Comércio



CNC inicia campanha nacional para chamar atenção da necessidade de que País realize reforma administrativa

-Um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revela que o crescimento descontrolado da dívida pública terá, nos próximos 50 anos, impactos profundos no Produto Interno Bruto (PIB) e, consequentemente, na saúde financeira das empresas brasileiras. Segundo a pesquisa (disponível aqui), para cada ponto percentual (1 p.p.) de aumento na dívida pública em relação ao PIB, o Brasil perde cerca de R$ 1,3 bilhão ao ano, o que reduz a capacidade de investimentos do setor privado, eleva o custo do crédito e compromete a competitividade do país.

(…)

E aqui vem a solução da CNC para todos os males do Brasil:

-A CNC alerta que, sem medidas estruturais, como a reforma administrativa, o prejuízo acumulado poderá ultrapassar R$ 1,375 trilhão em meio século, colocando em risco a sustentabilidade de muitos negócios.

(…)

Traduzindo o diagnóstico da CNC: a guilhotina deve ser no pescoço do serviço público, dos servidores em geral…. Nunca recomendam os governos brecarem a sangria dos recursos públicos via pagamento de juros ao mercado financeiro, os verdadeiros sugadores do sangue do povo brasileiro.

J R Braña B.