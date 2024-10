Ufac – O mestrado profissional em Filosofia (Prof-Filo) realiza processo seletivo de alunos para ingresso no período letivo de 2025-2027. São oferecidas dez vagas para o núcleo da Ufac, as quais se destinam a professores de Filosofia da educação básica que estejam em sala de aula ou a licenciados em Filosofia no exercício da docência em outra disciplina. As inscrições estão abertas até 21 de outubro, por meio de formulário eletrônico, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 80.

O curso é predominantemente presencial, com área de concentração em ensino de Filosofia e duração de 24 meses. A seleção consiste em duas etapas subsequentes e eliminatórias: avaliação de projeto de pesquisa e arguição do projeto de pesquisa. Será atribuída nota de 0 a 10 em ambas as etapas. Os candidatos que obtiveram pontuação inferior a 7, em qualquer etapa, serão eliminados do processo seletivo.

Os projetos serão avaliados de 28 de outubro a 13 de novembro; a arguição ocorrerá na modalidade online, no núcleo da Ufac, de 19 de novembro a 6 de dezembro. A classificação final será divulgada em 13 de dezembro; a matrícula e início das aulas ocorrerão a partir de 3 de fevereiro de 2025.

Para mais informações sobre o certame, leia o edital n.º 6/2024.