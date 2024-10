Neste fim de sábado, oestadoacre.com destaca a publicação do artigo de Bernard Marr na Forbes Tech: “As 5 Maiores Tendências Tecnológicas para 2025”.

As mudanças que moldam nosso futuro…

Inteligência artificial, biotecnologia e sustentabilidade e muito mais.

As mudanças que moldarão o futuro estão chegando, com foco em IA, biotecnologia e sustentabilidade

Por Bernard Marr da Forbes Tech – A lista de tendências tecnológicas para 2025 não é apenas um compilado de palavras que estão na moda. Elas identificam a direção das tecnologias mais transformadoras atualmente, que estão prestes a provocar mudanças significativas na forma em como vivemos, trabalhamos, compreendemos e interagimos com o mundo ao nosso redor.

Essas são as ideias que acredito que todo indivíduo ou empresa que deseja estar à frente deve ter em seu radar. Cada uma delas apresenta oportunidades significativas, mas também cria riscos e desafios éticos que não podem ser ignorados. 1. A convergência da inteligência humana e artificial Em 2025, a IA não será mais o futuro; estará firmemente no presente. Mas a verdade é que ainda estamos nos primeiros dias da revolução da inteligência. Desde vídeos gerados por IA até agentes autônomos, continuaremos a ver desenvolvimentos que quebram novas barreiras de maneiras cada vez mais incríveis e, às vezes, assustadoras. Acredito que os casos de uso mais impactantes para a IA em 2025 serão aqueles que apresentarem resultados simbióticos entre humanos e máquinas. Isso significa: ferramentas de IA mais alinhadas a nos ajudar em nosso trabalho diário e que potencializem nossas habilidades e capacidades humanas. 2. A revolução da biotecnologia Em 2025, a biotecnologia – que utiliza o poder da ciência biológica para avançar na área da saúde, da agricultura e da sustentabilidade – continuará moldando nosso mundo de maneiras profundas. Descobertas como a edição gênica baseada em CRISPR encontrarão aplicações cada vez mais comuns, oferecendo tratamentos personalizados para distúrbios genéticos como distrofia muscular, fibrose cística e anemia falciforme, enquanto terapias personalizadas criarão novos tratamentos contra o câncer com efeitos colaterais reduzidos e melhores resultados. Além da saúde, descobertas na biotecnologia continuarão a impulsionar novos avanços na agricultura, possibilitando o desenvolvimento de culturas resistentes a doenças e resilientes às mudanças climáticas. Inovações como a carne cultivada em laboratório também ganharão destaque, oferecendo alternativas sustentáveis à produção tradicional de carne e ajudando a enfrentar desafios alimentares globais.

3. O desafio da tecnologia climática

Tecnologias projetadas para reduzir ou até reverter os danos que os humanos causaram ao meio ambiente, bem como auxiliar no progresso rumo à redução das emissões de carbono, serão ainda mais importantes em 2025.

Durante 2023, os investimentos nessa área diminuíram devido à desaceleração econômica. No entanto, isso se recuperou em 2024, e os analistas esperam que o crescimento continue ao longo do próximo ano. Isso é indiscutivelmente impulsionado por uma crescente sensação de urgência à medida que as evidências do impacto real das mudanças climáticas continuam a se acumular.

Nos últimos anos, vimos avanços significativos que vão desde a crescente popularidade dos carros elétricos até desenvolvimentos inovadores em captura e armazenamento de carbono.

4. Cibersegurança em escala global

Em 2025, a ameaça que hackers, roubo de dados e outros ciberataques representarão para os negócios globais é imensa. Nos últimos anos, houve um aumento nos ataques contra infraestruturas críticas, com cibercriminosos atacando redes de energia, infraestrutura de saúde e até sistemas eleitorais.

Esses ataques têm o potencial de desestabilizar os serviços essenciais dos quais dependemos diariamente. A solução envolverá um aumento no investimento nacional em infraestrutura de cibersegurança, bem como colaboração entre estados para compartilhar inteligência e desenvolver estratégias de defesa colaborativas. Sistemas de IA recém-desenvolvidos serão críticos para detectar e prevenir ataques, mas a mesma tecnologia também deve ser utilizada por atacantes para dificultar a vida.

5. Um salto quântico no poder computacional

A ONU proclamou que 2025 será o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica. E, embora a computação quântica ainda não tenha alcançado um impacto visível para muitos de nós, 2024 viu o surgimento de vários casos de uso importantes no mundo real. Isso inclui a descoberta de medicamentos e a resolução de problemas de otimização em finanças e logística.

Com novos desenvolvimentos de computação quântica baseada em nuvem, potencialmente tornando a tecnologia disponível para muito mais empresas e organizações, 2025 pode ser o ano em que seu impacto em nossas vidas se tornará dramaticamente mais tangível.