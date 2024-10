Por Stalin Melo/ANA – O GdA está dando um passo importante para superar um dos maiores desafios da sociedade, o analfabetismo. Por isso, em parceria com o governo federal, a Secretaria de Educação e Cultura (SEE) lançou, no fim do primeiro semestre, o programa Alfabetiza Acre/EJA, que até o momento já atingiu mais de 2,4 mil alunos, distribuídos em 192 turmas.

Esses estudantes são jovens a partir de 15 anos e adultos que por algum motivo não tiveram a oportunidade de se alfabetizar e concluir os estudos no tempo regular. Dessa forma, o programa desempenha papel importante na correção de desigualdades históricas e sociais.

