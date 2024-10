Vejam só o discurso do ministro da Defesa do Brasil…

Ele reclama de posições ideológicas e faz um discurso completamente ideológico…

Presidente Lula, vai ficar por isso mesmo???

Tenho certeza que vai…

Assista… no velho TT que voltou…

Esse discurso de José Múcio, ministro da Defesa, é inaceitável. Coloca-se ao lado do genocídio do povo palestino e do governo neonazista da Ucrânia, ataca os direitos indígenas e falsifica a história para fazer apologia aos militares. Deveria ser colocado no olho da rua. pic.twitter.com/UsOlT3AXNF

— Breno Altman (@brealt) October 9, 2024