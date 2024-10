Senar/AC realiza atividade de campo com alunos do curso técnico em zootecnia

Por Astorige Carneiro (ASCOM/Senar – AC) – Nesta semana, os alunos do Curso Técnico em Zootecnia participaram de atividade técnica na zona rural de Rio Branco, na Fazenda Liberdade (BR 364, km 14, sentido Porto Velho), que trabalha com a cadeia produtiva de bovinocultura de corte.

O encontro dos alunos teve como principal objetivo integrar e complementar as ações de duas Unidades Curriculares do curso: “Controle Zootécnico e Sanitário” e “Gestão da Produção, do Manejo e do Bem-estar Animal”.

Entre os principais pontos da atividade, está a instrução do uso correto da bandeira de manejo, para que o processo de manejo seja mais harmonioso e menos agressivo, além de conhecer as práticas cotidianas que promovem a segurança animal e o bem-estar dos trabalhadores.

Visitas como esta que fizemos hoje agregam muito à formação dos estudantes. Eles conseguem visualizar os manejos realizados para correlacionar com os ensinamentos teóricos. – Marina Marie, zootecnista e instrutora do curso

O que nós aprendemos em sala de aula é o que realmente vimos ser praticado aqui na Fazenda Liberdade. O que nós aprendemos em teoria está sendo fundamental, mas vir pro campo, presenciar e receber os ensinamentos com que já está no mercado de trabalho não tem preço. Só temos a melhorar enquanto alunos para nos tornamos profissionais de qualidade em breve. – Kalil Darub, aluno do curso técnico em zootecnia

Fico feliz em receber a equipe e os alunos do Senar. Não é a primeira vez que recebemos, e sempre é com muita gratidão e respeito por estarmos contribuindo com futuros profissionais da área. Conhecer o dia a dia do campo na prática é essencial para a formação de um ótimo técnico em zootecnia, e a aula prática permite essa vivência para agregar com o que se aprende na sala de aula. – Christiano Araújo, responsável pela Fazenda Liberdade

Através da educação, sempre acreditamos que podemos fazer a diferença, seja aqui em Rio Branco ou na nossa unidade em Cruzeiro do Sul. O triunfo do curso está em possibilitar uma formação técnica qualitativa, reconhecida pelo MEC, e com isso, combater o êxodo rural – permitir que os filhos de produtores rurais, a maioria dos nossos alunos, entenda que é possível ter lucro e qualidade de vida através do agronegócio. – Katiane Lima, secretária escolar do Senar – AC