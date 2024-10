EBC – A equipe econômica levará um conjunto de medidas de corte de gastos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva logo após o segundo turno das eleições municipais, informou nesta terça-feira (15) a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Ela reuniu-se hoje à tarde com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para definir as medidas a serem sugeridas.

Governo pode economizar R$ 20 bi com apenas uma medida, diz Tebet

A ministra não antecipou nenhuma medida a ser apresentada. Apenas disse que quase todas as ações dependem do Congresso Nacional e que caberá ao presidente Lula escolher quais medidas o governo enviará ao Legislativo. “O Brasil já fez o dever de casa do lado da receita, não é possível mais resolver o problema fiscal pela receita”, declarou.

Segundo Tebet, apenas uma das medidas, caso seja aprovada pelo Congresso, resultará em economia de R$ 20 bilhões por ano. Ela, no entanto, não informou qual medida de revisão de gastos seria essa.

(…)

Grifo meu: governo foi completamente capturado pelos neoliberais de dentro do próprio governo…Projeto nacional, mesmo, nenhum…E já se vão dois anos…A ministra Simone Tebet não fala onde serão os cortes…Tudo indica que serão em áreas sociais…tá na cara…Depois não sabem explicar os resultados das urnas…

Grifo meu 2: falta só integrar o Arthur Lira ao governo, como propôs o petista João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara.

J R Braña B.