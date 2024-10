MPAC recebe visita de estudantes do Colégio Barão do Rio Branco

Por Hudson Castelo/MPAC – Essa semana o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) recebeu a visita de alunos do terceiro ano do Colégio Barão do Rio Branco. Durante o encontro, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer a estrutura e o funcionamento da instituição, com ênfase no papel fundamental do Ministério Público na defesa dos direitos da sociedade em diversas áreas.

A iniciativa contou com a presença de professores do colégio e teve como objetivo aproximar a comunidade escolar da atuação do MPAC, promovendo a conscientização sobre a importância do Ministério Público na garantia da justiça e da cidadania. Os alunos foram apresentados a diversos setores, incluindo a Procuradoria-Geral, a Corregedoria, a Procuradoria-Geral Adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais, a Secretaria-Geral, a Ouvidoria e o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf).

O procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento, destacou a atuação do MPAC, ressaltando seu papel fundamental para a sociedade, bem como a missão e os valores que norteiam o trabalho ministerial. Ele também fez uma fala de homenagem em alusão ao Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro.

“Ficamos muito honrados com a presença de todos vocês. Parabenizo a escola Barão do Rio Branco pela iniciativa, que ocorre nesta data tão especial, o Dia do Professor. Esses profissionais, que são tão importantes e merecem todas as homenagens, proporcionaram hoje a vocês, estudantes, a oportunidade de conhecer melhor esta instituição, que é um pilar da democracia e do nosso Estado”, disse.

Durante a visita, os membros do MPAC presentes fizeram falas de incentivo aos estudantes, ressaltando o papel da educação para a transformação social. “É importante que entendam que nosso país só receberá a revolução de que precisamos, especialmente no campo ético, a partir da educação”, comentou o corregedor-geral, Álvaro Luiz Araújo Pereira.

Também participaram do diálogo com os estudantes o secretário-geral, promotor de Justiça Glaucio Oshiro; o ouvidor-geral, procurador de Justiça Ubirajara Braga; o procurador de Justiça Carlos Roberto Maia, representando a Procuradoria-Geral Adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais; e a diretora do Ceaf, promotora de Justiça Joana D’Arc.