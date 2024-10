Pesquisa apurará dados sobre diversidade e inclusão nas escolas

Levantamento será realizado pelo MEC e Inep em complemento ao Censo Escolar. Diretores e gestores escolares devem preencher o formulário entre 1º de outubro e 6 de dezembro

Por ME –

Ministério da Educação (MEC) — por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi) — e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vão realizar, no âmbito do Censo Escolar, a Pesquisa Suplementar sobre Diversidade e Inclusão. Os diretores ou gestores escolares devem acessar e preencher o formulário por meio do Sistema Educacenso, entre 1º de outubro e 6 de dezembro.

A pesquisa contempla aspectos como possíveis eventos que tenham impactado o ano letivo; o funcionamento, a estrutura da escola e a atuação dos profissionais no período noturno; as ações desenvolvidas no ambiente escolar (entre elas, as voltadas à educação ambiental, aos direitos humanos e interdisciplinares); alimentação escolar; e os registros de informações que detalham os perfis dos alunos (como dados sobre possíveis deficiências e transtornos).

De acordo com a secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do MEC, Zara Figueiredo, essa pesquisa se soma a outros esforços da gestão do ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, para ampliar e qualificar o conhecimento sobre as escolas brasileiras, seus estudantes e profissionais da educação. “Melhorar os dados da nossa educação e dar visibilidade às questões e aos segmentos sociais historicamente invisibilizados são elementos essenciais para a promoção de uma educação com equidade, um compromisso do governo do presidente Lula. Por isso, peço a atenção dos diretores das escolas para que se mobilizem e nos ajudem uma vez mais, reunindo informações sobre temas tão relevantes como a educação de jovens e adultos [EJA], a educação para as relações étnico-raciais e a educação ambiental”, pontuou.

Segundo a coordenadora-geral do Censo Escolar, Célia Gedeon, “o Censo Escolar já identifica muitos aspectos relacionados à diversidade e à inclusão, mas não haveria uma pesquisa suplementar se não fosse para apurar informações específicas muito importantes para as políticas públicas do país”. Gedeon também ressaltou a importância da articulação com as redes de ensino nesse processo de apuração dos dados. “Não realizamos o Censo Escolar sem a colaboração e os esforços de todos os envolvidos. Sabemos que vão utilizar diferentes formas de mobilização, a depender das características das redes e dos municípios. O importante é ter o devido alinhamento para que possamos entender um pouco mais sobre o contexto da diversidade e da inclusão nas escolas”, disse.

(…)