Governo anuncia mudança de titular da Secretaria de Meio Ambiente

Por Vitor Hugo Calixto – O GdA publicou, em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) nesta terça-feira, 15, a mudança do comando da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).

A então titular, Julie Messias, a pedido, foi exonerada. Tendo assumido o cargo no início da nova gestão, em 1° de janeiro de 2023, desempenhou o compromisso com zelo e dedicação, ao representar o Estado do Acre dentro e fora do Brasil.

Assume a Sema o então titular do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), Leonardo Carvalho, que estava à frente do instituto desde janeiro de 2023. A diretora técnica do IMC, Jaksilande Araújo fica interinamente na presidência até a equipe técnica de governo decidir o novo gestor.

(…)