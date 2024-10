Aleac – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, participou na quarta-feira (16) de reunião no gabinete do senador Alan Rick, no Senado Federal, para tratar do projeto de revitalização da bacia do Igarapé São Francisco, que corta a cidade de Rio Branco.

A reunião serviu para apresentar à bancada federal e membros do Ministério do Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente o objetivo, etapas e a necessidade de captação de recursos para a viabilidade deste projeto que visa proteger a área de vegetação, limpar o igarapé, urbanizar parte da bacia e usá-lo como fonte de abastecimento de água potável para atender milhares de rio-branquenses.

De acordo com Luiz Gonzaga, o projeto de revitalização do São Francisco é essencial para a área ambiental, urbanização e saúde de Rio Branco.

“Estamos aqui nessa reunião com o objetivo de unirmos esforços para conseguirmos recursos para a revitalização da bacia do Igarapé São Francisco que será fundamental para captação de água para abastecimento, reflorestamento da área de mata ciliares, urbanização e para evitar doenças causadas pela contaminação da água. Foi uma reunião produtiva, com propostas concretas para viabilizar o projeto. Seguimos juntos na busca de ações efetivas por um Acre mais sustentável”, disse Gonzaga.

O senador Alan Rick se mostrou otimista com o projeto e afirmou que revitalizar o igarapé é importante para a questão ambiental e social de Rio Branco. O senador afirmou ainda que está à disposição, junto com a bancada federal, para viabilizar a execução do projeto.

“O grupo de trabalho apresentou as etapas e os recursos necessários para as intervenções, partindo do reflorestamento das matas ciliares. Essa apresentação foi importante para que nós parlamentares tenhamos dimensão do que será necessário aportar de recursos ainda este ano para este importante projeto. Nosso principal objetivo é reduzir os impactos das cheias e das secas que todos os anos afetam milhares de moradores ao longo do igarapé, disse Alan.

O conselheiro do Tribunal de Contas do Acre (TCE/AC), Ronaldo Polanco, destacou a parceria dos poderes acreanos para que o projeto saia do papel.

“A Aleac está liderando junto com o TCE esse conjunto de estudos técnicos que estão sendo apresentados aqui para a bancada e governo federal com detalhamento do que precisa ser feito para o projeto ser executado. O papel da Aleac e do TCE tem sido esse de apresentar um projeto com qualidade. A bancada tem capacidade de aportar recursos, mas faltava ideias para o projeto e a Aleac e TCE têm feito esse papel de trazer um projeto do São Francisco altamente sólido para execução”, explicou Polanco.

Participaram da reunião o presidente da Aleac, Luiz Gonzaga, os senadores Alan Rick e Sérgio Petecão, deputados federais Eduardo Veloso, Roberto Duarte, Socorro Neri e Gerlen Diniz, secretário de Habitação e Urbanismo do Acre, Egleuson Santiago, conselheiro do TCE/AC, Ronald Polanco, procurador do Ministério Público do Acre, Sammy Barbosa, e representantes dos Ministérios do Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, Repac e demais instituições.