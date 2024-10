Por Ufac – O projeto de extensão 4º Colóquio de Literatura: Vozes Negras ocorre de 29 de outubro a 1 de novembro, das 9h às 11h30, no auditório do Centro de Educação, Letras e Artes (Cela), campus-sede. As inscrições estão abertas por meio de formulário eletrônico; também poderão ser feitas no local do evento. Haverá certificado de 16 horas para quem obter 75% de participação.

O objetivo do colóquio é discutir a produção literária de autores negros. “Teremos a honra de contar com a participação de professores dos cursos de Letras/Inglês, Espanhol, Português e Libras, que trarão suas perspectivas interdisciplinares para enriquecer as discussões”, disse a coordenadora do projeto, Maysa Dourado. “Convidamos a todos a participar desse evento enriquecedor e a contribuir para a formação de um futuro em que a diversidade seja plenamente valorizada e celebrada.”

O evento contará com a participação de palestrantes discentes, que apresentarão suas pesquisas Pibic e Pibid sobre formação de leitores a partir de obras que abordem a negritude, e alunos do curso de pós-graduação em Ensino de Língua Inglesa.