Via MCom – Ministério das Comunicações publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (16/10) um edital para expandir o programa Computadores para Inclusão para todo o Brasil. Com investimento de mais de R$ 30 milhões, a iniciativa prevê a doação de 40 mil computadores para escolas públicas e entidades da sociedade civil.

“O novo edital vai permitir ampliar as nossas ações para proporcionar a inclusão digital para um maior número de brasileiros. O Computadores para Inclusão capacita profissionalmente jovens e idosos para manutenção de computadores, celulares e tablets, cria de laboratório de informática para a educação de crianças e adolescentes, e ainda permite o descarte correto de resíduos eletroeletrônicos”, disse o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

Com isso, haverá 27 Centros de Recondicionamento de Computadores distribuídos em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, que são espaços para recuperar equipamentos eletroeletrônicos que seriam descartados por órgãos públicos, por estarem obsoletos ou danificados, para serem destinados a pontos de inclusão social em todo o Brasil.

São nesses locais que também acontecem cursos e oficinas gratuitas para todas as pessoas em busca de aprendizados de informática e manutenção de computadores para novas perspectivas no mercado de trabalho.

“Com mais institutos parceiros se habilitando para serem CRCs no país, queremos realizar 20 mil certificações para jovens e idosos se prepararem para o mercado de trabalho entre este e o próximo ano. É gratificante ver pessoas sem condições financeiras serem capacitadas e atuando em empresas e nos próprios CRCs, quando se tornam professores do espaço em que estudaram”, explicou o coordenador-geral de Inclusão Digital da pasta, Gustavo André Fernandes.

O Computadores para Inclusão já doou 49 mil equipamentos para 3,6 mil pontos de inclusão digital em 1 mil municípios em todo o Brasil. Mais de 209 cursos foram oferecidos nos atuais 25 CRCs, capacitando mais de 44,7 mil alunos para a era digital. No ano passado, a iniciativa registrou um aumento de 73,6% no total de doações, em comparação com 2022. Com este novo edital, a previsão do programa é chegar à marca de 60 mil computadores doados até o final de 2026.