Via FFC – O Fluminense lançou, nessa semana, uma nova linha especial de óculos escuros. A coleção oficial conta com mais de 20 modelos nas mais diversas cores, que atendem a todos os gostos e estilos dos torcedores.

As peças já estão à venda a partir de R$ 149 nas lojas oficiais do Fluminense espalhadas pelo Rio e por todo o Brasil ou através do site www.loja.fluminense.com.br. Acesse já e escolha o modelo que mais combina com você!

O Fluminense vem investindo cada vez mais em itens de vestuário, com um catálogo variado. O clube firmou parcerias e lançou recentemente coleções em colaboração com grandes grifes como Foxton, Thug Nine e BlueMan. Com mais de 35 lojas oficiais, o Tricolor possui itens nos mais diversos segmentos (editorial, vestuário, acessórios diversos, calçados, linha baby, utensílios domésticos e até linha pet).