Por Carolina Torres/ANA – Proporcionando mais qualidade de vida e bem-estar para a população, o projeto Vestuário Social, avança com a inauguração de mais um Guarda-Roupa Social pela governadora em exercício Mailza Assis, nesse final de semana, na Casa-Abrigo Mãe da Mata, em Rio Branco.

A Casa-Abrigo Mãe da Mata é um espaço que oferece acolhimento para mulheres e crianças vítimas de violência. A inauguração do Guarda-Roupa Social no local fortalece o cuidado com as abrigadas, oferecendo dignidade por meio da doação de roupas em perfeito estado, contribuindo para o bem-estar e a recuperação de mulheres e crianças.

A ação é promovida pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e a Receita Federal. O projeto “Vestuário Social”, faz a entrega de roupas doadas às residentes e contribui para o bem-estar e dignidade dessas pessoas.

A governadora em exercício, Mailza Assis, ressalta que a ação beneficia os abrigados, “proporcionando um abrigo institucional provisório para pessoas que sofreram violência e que, às vezes, precisam de socorro. É um espaço acolhedor que preparamos com muito carinho para receber mulheres, meninas e todas as pessoas que vêm até nós”.

Mailza frisa que é uma política pública do governo do Estado, que trabalha todos os dias para fortalecer e garantir dignidade às pessoas que mais necessitam.

“Contamos com a ajuda dos Correios, que fez doações incríveis de itens, decoração e calçados, além da campanha que promovemos para apoiar a Secretaria de Assistência Social. A Receita Federal também contribuiu com a doação de roupas”, contou.

O ambiente promove um espaço acolhedor, com roupas em perfeito estado, sapatos, itens de cabelo e outros.

A representante dos Correios, Tatiane Castro, destaca que a empresa tem esse viés social e que já tem uma parceria de longa data com o governo do Estado, não se limitando apenas às doações, mas também em campanhas sociais.

“Com 361 anos de história e como uma empresa 100% pública, é gratificante ver nossas doações sendo utilizadas de forma tão bonita, trazendo dignidade e autoestima para essas mulheres. Estamos muito honrados em poder contribuir e esperamos continuar fazendo isso cada vez mais. Estamos unidos, e essa parceria está se fortalecendo a cada dia. E, daqui para frente, esperamos avançar ainda mais”, explica.

Além deste, Mailza já inaugurou um Guarda-Roupa Social na Casa-Abrigo de Cruzeiro do Sul, proporcionando bem-estar e acolhimento nos dois abrigos do Estado.

A coordenadora da Casa-Abrigo Mãe da Mata, Maria da Conceição Monteiro, agradeceu a implantação do guarda-roupa social, que beneficiará muitas mulheres em vulnerabilidade social.

“Quando as mulheres chegam, muitas vezes estão fragilizadas devido às experiências que viveram. Elas não têm o que vestir ou calçar. A partir de hoje, terão a oportunidade de escolher uma peça de roupa e uma sandália para si e para seus filhos, que também chegam aqui com a necessidade de roupas e calçados. Muitas vezes, elas nos pedem: ‘Não têm uma sandália para meu filho?”, conclui.