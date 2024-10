Por Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) realiza uma roda de conversa online com a psicóloga Juliana Cunha, diretora de projetos especiais da SaferNet Brasil, e com a publicitária Saula Ramos, gerente de projetos do Instituto Palavra Aberta. O encontro, que acontecerá das 14h30 às 16h do dia 29/10 e visa transmitir conhecimentos a meninas e mulheres sobre comportamentos que fortaleçam a proteção no ambiente digital, será transmitido pelo canal da Anatel no Youtube.

A roda de conversa mediada por Carla Daniela Badauy, coordenadora de Satisfação e Educação para o Consumo da Anatel, marcará o encerramento da campanha #OutubroCiberSeguro. Nela serão abordados temas como sextorsão (crime cibernético que envolve a ameaça de divulgação de imagens, vídeos ou informações íntimas de uma pessoa), stalking (perseguição obsessiva) e cyberbullying (intimidação, assédio ou agressão que ocorre através de meios digitais), que são algumas das principais ameaças online a meninas e mulheres.

Juliana Cunha também é coordenadora do Canal de Ajuda para Vítimas de Violência Online mantido pela SaferNet Brasil. E o Instituto Palavra Aberta, de Saula Ramos, promove o EducaMídia, Programa de Educação Midiática voltado a professores, educadores, jovens de todas as idades e pessoas com mais de 60 anos.

Para informações sobre as demais atividades realizadas pela Anatel na campanha #OutubroCiberSeguro, acesse o Portal da Agência. O #OutubroCiberSeguro brasileiro acontece simultaneamente a outros esforços internacionais, como o Mês Europeu da Cibersegurança ou o Cybersecurity Awareness Month (Mês de Conscientização em Segurança Cibernética), nos EUA.

