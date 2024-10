Por Gilza Corrêa dos Santos/Conjur – A desjudicialização da usucapião é um tema importante, pois busca simplificar e agilizar o processo de regularização de propriedades. A legislação brasileira tem passado por mudanças nesse sentido, visando facilitar o acesso à propriedade para aqueles que ocupam um imóvel de forma pacífica e contínua por um longo período.

Recentemente, a Lei 13.465/2017 trouxe alterações significativas nesse sentido, possibilitando a regularização fundiária de áreas urbanas e rurais de forma mais célere e menos burocrática. No entanto, é importante considerar os desafios práticos e jurídicos que ainda persistem nesse processo, como a comprovação da posse mansa e pacífica, a delimitação correta do imóvel e a garantia dos direitos de terceiros.

É fundamental acompanhar de perto as discussões e evoluções legislativas relacionadas à desjudicialização da usucapião, buscando sempre garantir a segurança jurídica e o respeito aos direitos de todos os envolvidos.

A evolução na legislação da usucapião extrajudicial tem sido significativa nos últimos anos. A Lei 13.465/2017 [1] trouxe mudanças importantes ao permitir a regularização fundiária de áreas urbanas e rurais de forma mais célere e menos burocrática. Além disso, a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) também trouxe inovações ao estabelecer a possibilidade de realização da usucapião extrajudicial perante cartórios, desde que preenchidos os requisitos legais.

Essas evoluções legislativas têm contribuído para facilitar o acesso à regularização de propriedades por meio da usucapião, tornando o processo mais ágil e menos oneroso para os interessados. Porém trazendo alguns desafios na sua aplicabilidade extrajudicial.

Desafios da desjudicializacão da usucapião frente à legislação

Não é segredo que o legislador no Código de Processo Civil de 2015 pretendia promover a redução do número de processos do âmbito judicial ou ao menos tentou fazê-lo por meio de diversos mecanismos. Um exemplo foi a retirada da esfera judiciária a exclusividade da competência para apreciar o processo de declaração de usucapião.

Tratando-se da usucapião extrajudicial, os cartórios de registro de imóveis se tornaram concorrentemente, juntamente com o Judiciário, para o processamento do pedido de declaração originária da propriedade em virtude do decurso de tempo.

A redação do artigo 1.071 [2] tem por fim a desburocratização desse instituto, deixando evidente a ineficácia da celeridade processual na esfera judicial, principio o qual é expressamente elencado na constituição federal de 1988, fazendo necessário repensar a obrigatoriedade da apreciação do judiciário em algumas lides sociais. No entanto, com a desjudicialização da usucapião, ocorreu o aumento da responsabilidade dos registros de imóveis na comprovação e proteção de direitos ou regramento de relações pessoais.

Atualmente a atividade registral é entendida como uma composição do próprio ramo do direito, sendo assim, os registrais de imóveis deverão obedecer aos princípios da legalidade, da publicidade, da obrigatoriedade, da tipicidade, da continuidade, da especialidade e da territoriedade, por que os documentos que emitem são dotados de força probatória e de presunção de legalidade e de veracidade.

Dúvidas quanto à efetividade do procedimento

Nesse “novo” instituto residem duas grandes problemáticas que necessitam ser resolvidas e analisadas: se esse procedimento é realmente menos oneroso e se de fato é dotado da efetividade que a legislação propôs.

A desjudicialização da usucapião foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro com cunho de desafogar o Judiciário, de dar celeridade ao tramite processual e ser menos oneroso. Mas oneroso para quem? Para o Judiciário ou o para requerente ativo?

Uma parcela expressiva da população vive em posse irregular, ou seja, não há registro dessa propriedade no cartório de imóveis. Essa parcela acredita que o simples fato de efetuar o pagamento do IPTU o torna proprietário, mas quando descobrem que isso não é premissa verdadeira, recorrem ao do Poder Judiciário para verificar a possibilidade de tornar-se proprietário legitimo do imóvel.

A disposição do novo diploma processual, especificamente quanto aos requisitos exigidos, traz série de dúvidas quanto à sua efetividade.

Essas dúvidas surgem, principalmente, a partir das exigências do artigo 1.071, que, além da documentação formal, como a prova documental da posse e as certidões negativas, determina que o pedido seja instruído com a planta elaborada por profissional habilitado e assinada pelos titulares de direitos reais e de outros registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e dos imóveis confinantes. É neste particular que residem as dúvidas quanto à efetividade do procedimento instituído pelo novo Código de Processo Civil.

Mas aparentemente esse equívoco do legislador foi “corrigido” pela Lei 13.465/2017 [3], pois tem a previsão de que no silêncio do antigo proprietário da terra será interpretado como concordância ao pedido de posse do usuário da área. Pela alteração ocorrida, se a planta ou a matrícula do imóvel não tiverem a assinatura do titular de direito, ele será notificado para manifestar consentimento expresso em até 15 dias. Se a pessoa não for encontrada, a notificação será feita por edital.

Porém, o que a lei não modificou muito menos o legislador deixou de lado, foi a necessidade dos proprietários dos imóveis conflitantes serem chamados e terem que assinar a planta de seu próprio imóvel. Deixe claro que os imóveis conflitantes não são objeto principal do procedimento protocolado perante o cartório de imóvel.

É improvável que os detentores de outros direitos averbados na matrícula cedam a garantia constituída sobre o imóvel, concordando com tal pedido.

Observando então, o não preenchimento de qualquer dos requisitos exigidos tornará o pedido judicial, conforme preconiza o do artigo 216-A,§ 10º da Lei 6.015/73.