O Bolsa Família, programa de transferência de renda do Governo Federal do Brasil, foi instituído no primeiro governo, em 20 de outubro de 2003, por meio de uma Medida Provisória (MP 132). Logo depois, em 9 de janeiro do ano seguinte, foi convertido na Lei Federal n. 10.836. A criação do Bolsa Família incorporou o Fome Zero, instituído nos primeiros dias de Lula 1, além de unificar e ampliar alguns programas de auxílio de renda do governo de Fernando Henrique Cardoso, como Bolsa-escola, CadÚnico, o Bolsa-alimentação e o Auxílio-gás.

Ao longo desses 21 anos, o #BolsaFamilia trouxe comida à mesa, garantiu saúde, educação e dignidade a milhões de famílias brasileiras. Hoje, muito mais do que um auxílio, o programa transforma vidas e assegura cidadania, dá perspectiva e oportunidade para quem mais precisa.

Desse modo, tornou-se um dos mais respeitados programas de combate à miséria do mundo, tornando-se referência global nessa direção. Além disso, é um dos pilares para a construção da Aliança Global Contra a Fome e à Miséria, que a presidência brasileira do G20 converteu na principal plataforma a ser apresentada ao bloco das maiores economias do mundo.