Na sessão desta terça-feira (29) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) criticou a execução orçamentária do Estado e a demora na convocação dos aprovados no concurso do Instituto Socioeducativo (ISE). Ele saudou lideranças do PCdoB e o vice-prefeito eleito de Assis Brasil, destacando sua trajetória e compromisso político.

Durante seu discurso, Magalhães cobrou a nomeação de 28 concursados do ISE, que participaram da sessão com cartazes questionando a Secretaria de Estado de Administração (SEAD) pela demora na posse. “Esses profissionais passaram por um curso, estão aptos e, no entanto, aguardam uma decisão que já deveria ter sido concretizada”, afirmou, criticando o possível déficit no setor com a transferência de servidores para o IAPEN.

O deputado também abordou as projeções orçamentárias do governo, criticando a discrepância entre orçamento aprovado e arrecadação real, o que prejudica o repasse aos poderes estaduais.

— A diferença entre o orçamento previsto e o realizado só aumenta, e isso não pode ser tratado como algo menor – alertou, apontando que, nos últimos anos, as arrecadações superaram significativamente o previsto.

— Essas disparidades indicam que o orçamento é fictício. Temos uma prova clara de que a execução orçamentária não é transparente – destacou.

Magalhães lembrou que solicitou informações detalhadas sobre as projeções e arrecadações reais dos últimos anos, mas não obteve resposta dos secretários estaduais. Segundo ele, essa falta de transparência prejudica a análise criteriosa do orçamento.

— Precisamos fazer esse debate de forma aberta e cobrar do governo um posicionamento transparente – concluiu.

(oea com info da Aleac)