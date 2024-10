Digital, sim, mas acessível a todos ( grifo nosso, oestadoacre )

Aviões, trens e smartphones

O futuro da infraestrutura pública é digital, eficiente e para todos.

Por Quase trinta anos atrás, escrevi um livro chamado The Road Ahead, sobre o potencial transformador da internet e de outras novas tecnologias digitais. Naquela época, imaginei um mundo onde os pagamentos online e o governo eletrônico mudariam a forma como interagimos com dinheiro, serviços e uns com os outros. Hoje, muito disso se tornou realidade, em parte devido ao desenvolvimento da infraestrutura pública digital. Em minhas recentes viagens ao redor do mundo, vi de perto como o DPI está revolucionando a maneira como nações inteiras servem seu povo, respondem a crises e fazem crescer suas economias. E na Fundação Gates, vemos isso como uma parte importante de nossos esforços para ajudar a salvar vidas e combater a pobreza em países pobres.

Existem alguns componentes principais que constituem o DPI: sistemas de identificação digital que provam com segurança quem você é, sistemas de pagamento que movimentam dinheiro instantaneamente e de forma barata e plataformas de troca de dados que permitem que diferentes serviços funcionem juntos perfeitamente. Esses sistemas e plataformas são para o mundo digital o que estradas, pontes e linhas de energia são para o mundo físico – uma estrutura subjacente que conecta pessoas, dados e dinheiro online. O DPI forte pode impulsionar um país, tornando mais fácil para as pessoas acessar serviços essenciais, participar da economia formal e melhorar suas vidas. Por outro lado, o DPI mal implementado (ou simplesmente inexistente) pode retardar o desenvolvimento de um país e perpetuar ineficiências e desigualdades.

Noséculo 21, a infraestrutura pública digital está provando ser tão importante para o progresso quanto seus antecessores físicos – e os efeitos têm sido impressionantes em todo o mundo, onde quer que tenha sido adotada.

Veja a Índia, onde passei um tempo no início deste ano. O sistema de identificação digital do país, Aadhaar, oferece a cada residente a capacidade de provar quem são, enquanto sua Interface Unificada de Pagamentos facilita o pagamento instantâneo via telefone celular. Juntos, esses programas expandiram drasticamente o acesso a serviços financeiros. A proporção de adultos com contas bancárias digitais quase dobrou, chegando a 78%, em apenas dez anos. E a propriedade de contas das mulheres triplicou – o que eliminou totalmente a lacuna de gênero na propriedade de contas. Este é o empoderamento econômico em grande escala, desbloqueado pela rápida expansão das redes móveis do país na última década.

A agricultura, a maior indústria e fonte de trabalho na maioria dos países em desenvolvimento, também está se beneficiando da transformação digital. No Quênia, um registro nacional de agricultores com 6 milhões de locais de agricultores georreferenciados envia mensagens de texto semanais com alertas meteorológicos específicos da cultura e do local. Em Ruanda, um sistema digital para trabalhadores da indústria do chá reduziu o tempo entre a entrega das folhas de chá e o recebimento dos salários de 15 dias para um máximo de três.

Na área da saúde, o DPI também está sacudindo os sistemas de prestação de serviços e pagamentos. As recentes campanhas de vacinação contra a poliomielite na Costa do Marfim e no Mali usaram uma abordagem digital para rastrear a participação dos vacinadores, juntamente com dinheiro móvel para pagamentos instantâneos. Mais de 99% dos vacinadores foram pagos em uma semana, em comparação com meses com os sistemas anteriores baseados em papel. A eficiência e a confiabilidade eram tão atraentes que quase todos os vacinadores agora preferem o pagamento digital. Mas não se trata apenas de ser pago em dia – trata-se de construir confiança nos sistemas de saúde para que as vacinas que salvam vidas possam chegar a todas as crianças.

Quando a pandemia do COVID-19 atingiu, vimos o papel que o DPI também pode desempenhar na resposta a crises. O Brasil desenvolveu rapidamente um aplicativo para smartphone e um site vinculado ao seu sistema nacional de identificação, permitindo que 70 milhões de pessoas – 40% das quais anteriormente não tinham contas bancárias – se registrassem e recebessem ajuda emergencial. O Togo construiu um sistema semelhante do zero em apenas 10 dias, expandindo a cobertura de assistência social de 12.000 pessoas para 1,8 milhão. O contraste era gritante: em países com sistemas offline, as pessoas precisavam – enquanto aqueles com ecossistemas digitais robustos podiam fornecer ajuda com mais rapidez e eficiência. Para muitas famílias, o DPI era a diferença entre a pobreza e colocar comida na mesa.

Mas a infraestrutura pública digital não é valiosa apenas em tempos de crise, mas também pode melhorar muito o acesso aos serviços governamentais diários. A Estônia, pioneira em governança digital, lançou sua plataforma X-Road em 2001. Hoje, 99% dos serviços públicos do país estão disponíveis online 24 horas por dia. Como resultado, a declaração de impostos leva de três a cinco minutos, enquanto o registro de uma empresa leva apenas três horas.

Isso porque, com os investimentos certos, os países podem usar o DPI para contornar sistemas desatualizados e ineficientes, potencialmente acelerando seu progresso em mais de uma década.

Em meu trabalho climático, tecnológico e de saúde global, tenho o privilégio de me encontrar com líderes de muitos países. Sua empolgação com o DPI é palpável. Isso porque, com os investimentos certos, os países podem usar o DPI para contornar sistemas desatualizados e ineficientes, adotar imediatamente soluções digitais de ponta e ultrapassar as trajetórias tradicionais de desenvolvimento, potencialmente acelerando seu progresso em mais de uma década. Os países sem agências bancárias extensas podem migrar diretamente para o banco móvel, alcançando muito mais pessoas por uma fração do custo. Da mesma forma, os sistemas de identificação digital podem fornecer identidade legal a milhões que antes não tinham documentação oficial, dando-lhes acesso a uma ampla gama de serviços – desde a compra de um cartão SIM até a abertura de uma conta bancária e o recebimento de benefícios sociais como pensões.

Ouvi preocupações sobre o DPI – é assim que penso sobre elas. Muitas pessoas temem que os sistemas digitais sejam uma ferramenta para a vigilância do governo. Mas o DPI projetado adequadamente inclui proteções contra uso indevido e até aumenta a privacidade. Um bom sistema de identificação digital, por exemplo, permite que as pessoas escolham quais informações pessoais compartilhar e com quem. Não força ninguém a participar; Ele oferece ferramentas que eles podem optar por causa dos muitos benefícios. Esses sistemas também reduzem a necessidade de cópias físicas de documentos que podem ser perdidas ou roubadas e até criam trilhas de auditoria que facilitam a detecção e a prevenção de acessos não autorizados. O objetivo é capacitar as pessoas, não restringi-las.

Depois, há o medo de que o DPI prive populações vulneráveis, como comunidades rurais, idosos ou pessoas com alfabetização digital limitada. Mas quando é projetado e implementado adequadamente, o DPI realmente aumenta a inclusão – como na Índia, onde milhões de pessoas anteriormente sem conta bancária agora têm acesso a serviços financeiros e onde existem exceções biométricas ou inscrição assistida para pessoas com deficiência física ou sem endereço fixo.

Enquanto isso, os países podem usar ferramentas de código aberto – como MOSIP para identidade digital e Mojaloop para pagamentos – para criar DPI que fomente a concorrência e promova a inovação localmente. Ao fornecer uma estrutura digital comum, eles permitem que empresas menores e start-ups criem serviços sem exigir que criem os sistemas subjacentes do zero. Ainda mais importante, eles capacitam os países a buscar serviços que atendam às suas próprias necessidades e desafios exclusivos, sem forçá-los a depender de sistemas proprietários.

A infraestrutura pública digital é fundamental para progredir em muitas das questões em que trabalhamos na Fundação Gates, incluindo a proteção das crianças contra doenças evitáveis, o fortalecimento dos sistemas de saúde, a melhoria da vida e dos meios de subsistência dos agricultores e o empoderamento das mulheres para controlar seu futuro financeiro. É por isso que estamos tão comprometidos com o DPI e comprometemos US$ 200 milhões ao longo de cinco anos para apoiar iniciativas de DPI em todo o mundo.

Com o crescente consenso global e soluções comprovadas disponíveis, há uma oportunidade única de enfrentar esses desafios agora. O futuro é digital. Vamos garantir que seja um futuro que beneficie a todos.