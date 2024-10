É risível ver um revendedor(herdeiro) de carros no Acre (e remédios) aplaudir a câmara de deputados do Brasil por rejeitar a proposta do PSol de cobrar impostos sobre os super-ricos do país…

Os mais importantes países capitalistas do mundo fazem isso (França, Inglaterra, EUA…e conseguiram melhorar a vida do seu povo).

O Japão está na iminência de sobretaxar as heranças e já discute taxar os bilionários para aliviar a desigualdade social.

Você, acreano, que se acha rico, lê aqui…

Agora…

…Se a elite brasileira, que é sabidamente a mais cafona(brega) atrasada e vira-lata do mundo capitalista, o que dizer, então dessa elitizinha do Acre que não vive um dia sequer sem os recursos da prefeitura da capital e do governo do Estado???

O que dizer, hein?

Respondo a sua pergunta: Interessa ao bem-estar do país que os super-ricos paguem mais impostos que a maioria do povo…. Porque não pagam o que deveriam pagar.

Obs: rico é quem detém meios de produção.

J R Braña B.