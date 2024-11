Aleac – Na tarde desta sexta-feira (1), o Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) realizou a Sessão Solene de Posse do juiz Lois Carlos Arruda, promovido ao cargo de desembargador. A cerimônia ocorreu no Plenário do TJAC e reuniu diversas autoridades, incluindo o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Pedro Longo (PDT), que representou o parlamento acreano no evento.

Escolhido no último dia 9 de outubro pelo critério de antiguidade, Arruda assume a vaga deixada pela desembargadora Eva Evangelista, que se aposentou recentemente após uma trajetória histórica no Judiciário. Evangelista é reconhecida como a magistrada brasileira com maior tempo de exercício na função, deixando um legado de excelência para o Tribunal e para o estado.

Representando a mesa diretora da Aleac, o deputado Pedro Longo celebrou a nomeação de Arruda, destacando o mérito de sua promoção. “O juiz Lois Carlos Arruda tem uma trajetória marcada pelo compromisso e pela ética, e a sua promoção é o reconhecimento de anos de dedicação ao Judiciário e ao povo acreano”, afirmou Longo, ressaltando a importância da continuidade de um trabalho qualificado no Tribunal de Justiça.

O presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), também destacou a importância da nomeação para o Judiciário acreano. “A chegada do desembargador Lois Arruda ao TJAC fortalece nosso Tribunal e representa um passo importante na continuidade da excelência da Justiça do Acre. Sabemos que ele dará continuidade ao legado da desembargadora Eva Evangelista com o mesmo compromisso e respeito ao povo acreano. Em nome dos 24 deputados estaduais parabenizamos o TJ/AC pela escolha”, pontuou Gonzaga, reforçando o apoio da Aleac à nova fase do Tribunal.

Luiz Gonzaga também lembrou a contribuição da desembargadora Eva Evangelista, que inspirou gerações no Judiciário acreano e brasileiro. “A desembargadora Eva Evangelista nos deixa um exemplo de integridade e dedicação incomparáveis. É uma honra para o Acre ter contado com sua atuação por tanto tempo, e agora temos certeza de que o juiz Lois Arruda continuará a trilhar esse caminho de excelência”, completou o parlamentar.

A posse de Lois Carlos Arruda representa um momento importante para o TJAC, consolidando o compromisso da Justiça com a sociedade acreana e com o fortalecimento de sua atuação ética e respeitosa.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac