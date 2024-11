Luiz Calixto, secretário de Estado, ex-deputado, que já foi aliado de Jorge Viana nos tempos do começo da ex-Frente Popular escreveu na sua rede social nesta noite, a propósito, segundo ele – de críticas do presidente da Apex ao governador GladsonC.

— Enfrentei o PT na época em que a popularidade do partido topava nas nuvens(…)

— Hoje é fácil enfrentar o PT(…)

— A dor de cotovelo dos petistas fez a companheirada bradar contra o governador Gladson Cameli por conta do processo que se arrasta no STJ há mais de três anos sem elementos de provas contundentes.(…)

— O fim do PT é tão melancólico que, em Rio Branco, o partido obteve somente 3.458 votos e elegeu apenas um vereador. (não é o fim, Calixto, é o pêndulo da política e da vida, que falava Gramsci..Uma hora pende para um lado, outra hora para o outro lado…J R Braña B.)

— No interior do estado o fracasso do partido foi mais deprimente: apenas 3 vereadores, sendo 2 destes em Assis Brasil e 1 em Brasileia.

— Jorge Viana, a principal liderança, é carta fora do baralho(não é mais consenso…inclusive entre petistas e aliados – J R Braña B.)

— O cara que mudou o estatuto da Apex Brasil para não exigir domínio da língua inglesa como requisito para dirigir a entidade, está muito incomodado com o ostracismo.

— O reizinho sabe que o the end do filme dele como mocinho chegou.

(…)

Grifo meu: Calixto pode ter todos os defeitos(sua maior qualidade é ser tricolor), mas desde sempre nunca se ajoelhou para Jorge Viana, mesmo quando esse casava e batizava no Acre.

Grifo meu 2: Calixto fala o que alguns da ex-Frente Popular(até do PT) gostariam de dizer publicamente e não têm coragem.



J R Braña B.