Dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada):

(…)A menor oferta de bois e exportações recordes mantêm os preços da arroba elevados no campo.

As vendas externas de carne “in natura” somaram 236 mil toneladas nas primeiras quatro semanas do mês passado, 27% a mais do que as de todo outubro de 2023. Se considerada a média diária, a alta é de 40%, segundo a Secex (Secretaria de Comércio Exterior). As receitas somam US$ 1,1 bilhão.

(…)

Grifo meu: o de sempre…venda para fora do país…em Dólares…quem vai ligar para o mercado interno…?A população que se vire.

J R Braña B.