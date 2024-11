Do prefeito de Rio Branco, Bocalom

— O apelo que fiz ao ministro Flávio Dino para a revisão da decisão de não liberar as emendas parlamentares ganhou destaque nacional. Esta não é uma questão exclusiva da nossa prefeitura; é uma realidade que tem impactado prefeituras por todo o Brasil. Conto com a sensibilidade do ministro para que possamos resolver essa situação com a maior brevidade possível.

Grifo meu: apelo do prefeito de Rio Branco ganhou destaque no Metrópoles, site de Brasília, em matéria do repórter Guilherme Amado(que precisa se informar melhor sobre a disputa eleitoral na capital do Acre)

J R Braña B.