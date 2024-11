Do Senac – O Senac Acre sediou, na segunda-feira, 4, no auditório do Senac Bosque, o encerramento do Rio Branco Fashion Hair 2024, evento promovido pela Hoje Professional, Wella Professionals e Sindbeleza/AC, com o apoio do Senac Acre, Fecomércio/AC e Sebrae no Acre.

O encontro reuniu centenas de profissionais da beleza, proporcionando aprendizado e atualização com renomados especialistas do setor, como William Anselmo e Gabriela Balan, artistas reconhecidos nacional e internacionalmente das marcas Sebastian e Wella.

(…)