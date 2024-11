Em Cruzeiro x Flamengo, torcedores arremessam copos em Bruno Henrique e xingam atacante: “Bandido”

GE – No momento da troca de Bruno Henrique, o jogador se direcionava para a lateral oposta ao banco de reservas, Ao chegar perto da linha, os torcedores arremessaram copos em direção ao atacante. Com isso, Bruno atravessou para o outro lado do estádio passando por dentro do campo.

Enquanto isso acontecia, a torcida do Cruzeiro o xingava de “bandido”. O jogador foi alvo de uma operação da Polícia Federal, na terça-feira, sob suspeita de manipulação de resultados em uma partida de 2023.

