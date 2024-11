Vence o Fluminense, o maior clube da galáxia, foi derrotado por 4 a 0 na final contra o Manchester City…

Mas o tricolor é o campeão do mundo.

Como?

O mundo é um teatro onde o capital usa a máscara da vitória com o brilho falso das libras…

Vitória de fachada e, acima de tudo, um triunfo da trapaça que contamina o esporte.

Lá no tabloide The Times – as acusações se acumulam: fraudes, manipulações financeiras, um esquema que ofende qualquer torcedor…

Se isso não é uma farsa, então, francamente, eu não sei o que é.

Se há um campeão mundial de 2023, senhores, é o Fluminense – e ponto final…

Já podem levar a taça para as Laranjeiras.

Fica o recado para FIFA…

oea