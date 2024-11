A fala do deputado Edvaldo Magalhães no Fluxo(clique e assista) desta terça, 12, oferece uma reflexão importante sobre o cenário político no Acre e as estratégias dos partidos progressistas após as eleições municipais.

Num momento de retrocesso para o campo progressista, Edvaldo propõe um olhar pragmático sobre a política do estado, destacando a necessidade de “recomeçar” com humildade e compreensão do distanciamento do eleitorado…

O “reposicionamento de comportamento”…

E não abandonar a “trincheira da luta política”.

Se aproximar das pessoas…

Assista.

oea