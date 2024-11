O governo Lula teve pelo menos duas oportunidades políticas cruciais nesses dois anos que, se aproveitadas, poderiam ter mudado a agenda política e econômica, confrontado a elite brasileira e desfeito de vez a ideia de cortes de gastos que só prejudicam os trabalhadores e a classe média.

Essas oportunidades perdidas incluem a questão das queimadas e a tragédia no Rio Grande do Sul – e um reflexo dessa inação política no RS foi a derrota de Maria do Rosário à prefeitura de Porto Alegre.

Só o episódio do RS bastaria para que o governo Lula viesse a público, usando todas as redes de comunicação do país, para expor que o teto de gastos (agora chamado ‘arcabouço fiscal’) impedia o socorro adequado aos gaúchos e aos estados atingidos por tragédias climáticas.

Quem se oporia a uma medida que colocasse os recursos ao alcance das vítimas dessas catástrofes?

Cavalo selado não passa duas vezes?

Passa, sim: agora, duas novas oportunidades fazem strip-tease insinuante à frente do governo:

1 – a proposta de fim da escala 6×1, que reduziria a jornada de trabalho de milhões de trabalhadores, e…

2 – o atentado do bolsonarista vestido de Coringa na quarta-feira à tarde, ao explodir bombas em frente ao STF, levando à sua própria morte.(o Brasil já viu esse filme no atentado de integrantes do Exército no Rio Centro, em 1981)

Ao contrário do que defende a mídia ligada ao mercado e aos patrões, o fim da escala 6×1 criaria milhares de novos empregos e fortaleceria o governo ao reaproximá-lo de suas bases sociais… Paralelo a isso um programa ousado de redução da carga tributária à pequena e média empresa para ajudar nas novas contratações.

Quanto ao atentado na Praça dos Três Poderes, este é o momento ideal para enfrentar os golpistas de 8 de janeiro – seus líderes militares e civis – e tomar as medidas judiciais necessárias…. e sepultar de vez a história da anistia aos golpistas.

O governo Lula irá aproveitar essas novas oportunidades para virar o jogo?

Irá para o enfrentamento político justo com boas chances de arregimentar milhões nas ruas e redes sociais em seu apoio e sair vitorioso ou irá fingir que isso não importa?

A ver.

J R Braña B.