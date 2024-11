PMRB – A Prefeitura de Rio Branco se fez presente, nessa quarta-feira (13), na cerimônia de lançamento do Fórum Estadual de Apoio ao Programa de Democratização de Imóveis da União no Acre, realizado no auditório da Procuradoria da República. O evento contou com a participação de diversas entidades.

O Programa de Democratização de Imóveis da União visa destinar imóveis federais para políticas públicas estratégicas do Governo Federal, em benefício da população, a partir de um diálogo federativo e com a sociedade, considerando a função social e ambiental dos imóveis da União.

Segundo a secretária-adjunta de Gestão do Patrimônio da União, Carolina Stuchi, a iniciativa da criação dos Fóruns Estaduais de Apoio ao Programa são para obter espaços consultivos coordenados pela SPU para ser destinada a melhor direção para as áreas.

“Estamos com pessoas das áreas da cultura, dança, Apae e outros, ou seja, temos várias políticas e entidades da sociedade civil que têm iniciativas importantes e, às vezes, deixam de exercer essas atividades por falta de finanças e ter o imóvel da União para essas atividades pode ser essencial para a continuidade e garantia dos direitos da população”, enfatizou.

Conforme a prefeita de Rio Branco em exercício, Lene Petecão, o programa vem para dar força aos projetos do Município que buscam dar uma moradia de qualidade para àqueles que residem em áreas impróprias.

(…)